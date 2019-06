Mamá de Jefferson Farfán por relación con Melissa Klug: "completamente incómodo" | VIDEO

Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, habló sobre la tensa relación que mantiene con la mamá de sus nietos, Melissa Klug. Señaló que fue un "baldazo de agua fría" las declaraciones de la "Blanca de Chucuito" sobre que no visita a sus nietos.

Es más, contó que siempre que ve a sus nietos debe ponerse en comunicación con "Chama", la mujer que se hace "cargo" de los hijos de Klug. Relató, además a Domingo Al Día, que siempre que recoge a sus nietos, se los dan en la calle y "es completamente incómodo".,

"Me duele mucho, ellos son mis nietos, los quiero tanto, no es justo que me maltraten de esa manera. Yo no soy mala", señaló.

Del mismo modo, confesó que ella ve a sus nietos de dos a tres veces a la semana. Su hijo, por su lado, cada vez que viene a Lima los ve.

Finalmente, afirmó que tomará acciones legales contra Magaly Medina por declaraciones sobre que ella no ve a sus nietos, tal como Klug lo afirmó.