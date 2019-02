Mamá de Melissa Loza responde a Roberto Martínez y revela cómo se llevaban

La madre de Melissa Loza, Guadalupe Vigil, respondió a la expareja de su hija, Roberto Martínez, un día después de que él le reprochara el estar hablando frente a cámaras tras la detención de Juan Diego Álvarez.

Roberto Martínez aseguró que la señora Guadalupe Vigil había vivido de Melissa Loza, por lo que Guadalupe Vigil no se quedó callada.

"Me da risa de que diga que yo he vivido de Melissa. Yo he apoyado a mis hijos toda la vida, incluso desde que nació mi nieta (...) Que puede saber Roberto de lo que significa ser madre".

¿Cómo era la relación con Roberto Martínez?

La mamá de Melissa Loza, Guadalupe Vigil, contó como era su relación con Roberto Martínez.

"Era una buena relación, pero no de tanta confianza como soldría ser con otra persona. Yo los visitaba de vez en cuando".

Reproche

En entrevista con Magaly Medina, Guadalupe Vigil, le reprochó a Roberto Martínez de que no se casara con su hija, si dice que quiere mucho a su nieta.

"Él dice que quiere mucho a mi nieta y por qué no le pidió matrimonio a mi hija después de cinco años (...) No sé tenía muchos defectos. Era muy burlón", finalizó.

