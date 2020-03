La madre de Ximena Hoyos, Ángela Pajares, estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina para reafirmar su denuncia por agresión en contra de su expareja Hugo Castro, quien también estuvo enlazado con la ‘Urraca’.

Y es que según manifestó la ‘mamá influencer’, no se sintió respaldada por la conductora y calificó de “circo” la entrevista por darle luz al presunto agresor.

“Yo te mando un beso, Magaly, te agradezco. Yo no quería que esto fuera un circo, de verdad. Yo no pensé que iban a dar pantalla a un hombre que todo Lima sabe que es un agresor”, indicó Ángela.

Sin embargo, la palabra de la presentadora no tardó en llegar, quien respondió: “Soy periodista y no puedo solo tomar tu versión como propia, tengo que averiguar porqué la policía no te atendió, te esposó. Tengo que saberlo. Por eso tengo que llamar a la otra persona para saber qué está pasando”, manifestó.

Se pronunció mediante sus redes

Tras la polémica entrevista en el programa de Magaly Medina, la mamá de Ximena Hoyos, utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse al respecto a la incomodidad que atravesó al estar enlazada también con su expareja.

“A mi me apena mucho lo que ustedes han visto hace un momento. La idea es que el reportaje, yo pensé que se iba a tocar como un tema periodístico, yo no soy de la farándula, no me interesa serlo tampoco”, comenzó contando.

“Yo con esta persona no tengo nada, ni tenía derecho a atacarme. Acá no hubo tema de celos, a mi esa persona no me gusta hace tiempo. Yo no utilizó las redes para demostrar mi verdad, la única verdad la sé yo y es suficiente. No tengo que tener la aceptación de nadie, con que mi familia me crea, suficiente. Las pruebas seguirán con el tema legal y la justicia ya sabrá”, concluyó.

