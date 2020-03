Esta noche, Hugo Castro, expareja de Angela Pajares, madre de la modelo Ximena Hoyos, estuvo en vivo en el programa Magaly TV La firme.

El hombre dio su descargo y acusó a la su expareja a quien tildó como una persona con muchos problemas.

A los minutos, el programa se enlazó con Angela Pajares quien le dijo sus verdades en vivo al hombre con quien, apenas hace unos días, compartía la cuarentena.

Angela Pajares también acusó a Hugo Castro de ser un sujeto con problemas psicológicos.

“Antes no lo denuncié porque este señor es como un psicólogo y te convence”, señaló Angela.

“No le tengo despecho, no le tengo celos, no me gusta”, agregó la mujer quien seguirá con su denuncia contra el hombre que amó.

