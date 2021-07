La periodista Manuela Camacho fue sorprendida hace poco por su pareja, quien le pidió la mano. Ella compartió la hermosa noticia, pero acaba de publicar una foto de ese hermoso día.

A través de su cuenta de Instagram, Manuela Camacho contestó algunas preguntas de sus seguidores, como si sospechaba que le iban a pedir la mano.

Al respecto, ella contó: “Yo sospechaba un poco! Pero pensé que iba a ser en Cartagena, imagínense! Un lugar paradisiaco, los dos solos, súper romántico. Entonces el último día me puse divina. Un vestido, me arreglé, bla bla. Nivel de ridícula me grabe este video, para luego editar los momentos y así quedé”.

Relató que como eso no pasó en Cartagena, dio por sentado de que no habría pedida de mano. “Después de eso ya lo di por olvidado! Dije noooo está vaina tiene para rato. Y cuando volvimos para Bogotá me sorpendió! Pidiéndome frente a toda mi familia (Él es súper tímido y fue demasiado especial para mí que hiciera esto!). Yo solo lloraba y lloraba y lloraba...de felicidad”.

Manuela Camacho también contó que en alguna oportunidad habló con su pareja sobre el matrimonio. “Creo que cuando uno asume una relación ya de manera más adulta, este tema probablemente surja si ya tienen un tiempo considerable, por simple responsabilidad afectiva y saber si los planeas de ambos son compatibles”.

