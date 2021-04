La actriz cómica, María Victoria Santana, ‘La Pánfila’ preparó todos los detalles en su casa para disfrutar del concierto del salsero Marc Anthony que se tenía que realizar este último sábado a través de streaming.

‘La Pánfila’ reunió a sus dos pequeños hijos, a sus padres, colocó sus parlantes, compró una deliciosa pizza y cuy frito para gozar de la música del cantante neoyorquino. Así se pudo ver en las historias que publicó en su cuenta de Instagram.

La actriz estaba visiblemente emocionada por el concierto. “Tengo todo el equipo esperando el concierto de Marc Anthony. Qué nervios”, se le escucha a la actriz decir en los primeros videos.

ZONA POPULAR | ‘La Pánfila’ se quedó con ganas de ver a Marc Anthony

Sin embargo, tras pasar una hora su rostro de emoción cambio por la ansiedad de que empiece el show. Hasta bromeó con que ya se habían comido todos los bocaditos y no empezaba el concierto. Pasada la hora y media empezó a jugar con sus hijos para no aburrirse esperando.

Finalmente, dos horas después, no solo se comió los bocaditos, sino que se había puesto el pijama para dormir. Pese a todo como buena fanática nunca perdió las esperanzas, tal como se escucha en el último video: “Ya me puse el pijama, ya son las 10 con 7 minutos y no empezó el concierto de Marc Anthony. Bueno todavía no pierdo la fe”.

Marc Anthony no ofreció concierto

Miles de fanáticos alrededor del mundo se quedaron con las ganas de disfrutar del primer concierto digital del intérprete salsero. Todo se debió a fallas técnicas. Al parecer habría colapsado el streaming por la cantidad de personas que se conectaron al show.

A Marc Anthony no le quedó más que ofrecer disculpas públicas a través de sus redes sociales y se comprometió a realizar el concierto que con tanto anhelo esperaron sus seguidores.

“Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control. Pueden tener la seguridad de que no descansaré y haremos todo lo posible para darles la oportunidad a toda la gente que con tanto esfuerzo adquirieron sus entradas para que puedan ver el concierto tan pronto nos sea posible y queda puedan disfrutar del mismo”, explicó.

