Se dice que la constancia es la clave del éxito, y Marcela Navarro es un ejemplo de ello. Participó en varios concursos de canto en la televisión y a pesar de la crítica que recibió en algún momento por seguir intentando, nunca se dio por vencida. “En algún momento una persona me dijo por redes que no la haría en La Voz”, nos confiesa la talentosa cantante. Sin embargo, cuando algo es tuyo tarde o temprano te llega y así fue. Sin mucha expectativa, ingresó al formato de Latina y se coronó como la ganadora absoluta de la temporada 2021 de “La voz Perú”.

No obstante, ahora el tema de los concursos ya es un ciclo cerrado y bajo el respaldo de Universal Music, está buscando consolidarse en el mercado musical. Acaba de dar el primer paso: lanzar su primer single “Tanta vida”, el cual reflexiona sobre el impacto de las separaciones.

En entrevista para OJO, Marcela nos cuenta cómo lidia con los “no” en este camino de la música, qué pasó con su salud tras terminar el programa que la hizo más popular en el país y el porqué de su decisión de apartarse de los concursos de canto.

Marcela, la canción “Tanta vida” aborda el tema de la separación y nosotros constantemente decimos adiós en diferentes ocasiones, ¿Cómo afrontas las despedidas?

A mí me tocó decir adiós desde muy temprano cuando una de mis hermanas mayores decidió ir a vivir a España, en ese entonces yo tenía 4 años y paraba llorando pendiente a sus llamadas telefónicas. En ese momento, yo pensaba que la persona que se quedaba sufría más que la que se marchaba, hasta que me tocó irme a Nueva York. Ahí me di cuenta que quien se va también sufre de igual manera.





Entonces, ¿te cuesta decir adiós?

Bueno, fue difícil para mí irme del Perú y despedirme de Estados Unidos también, porque ya me había encariñado con muchas personas por allá. A raíz de este episodio aprendí a cerrar ciclos y a manejar mejor el adiós, incluso terminé con una relación. Algo que tampoco había hecho antes. Es más la canción “Tanta vida”, la escribí en el 2017, antes de mi retorno a este país, entonces es para mí como un bonito retorno de cómo era Marcela en ese momento.

Muchos seguramente te recuerdan por ese merecido triunfo en La voz Perú 2021, pero tú vienes luchando en el mercado musical hace muchos años...

Los concursos han sido una parte no menos importante en mi carrera. Tuve una postulación fallida en Latín American Idol, luego en Operación Triunfo y los 4 finalistas. Honestamente, después de eso no quería volver a participar en un concurso de canto, pero la pandemia me motivó a hacerlo. Tenía un año y medio sin hacer música. Entonces vi en La Voz una oportunidad de salir de mi casa y cantar. Entré sin pensar en ganar, porque ya el tema de los programas de canto era un ciclo que había cerrado. No obstante, esta vez, sin pensar tanto en el triunfo, terminé ganando.

Actualmente, ¿ los concursos de canto son un ciclo cerrado?

Para mí es algo gratificante y me ha traído cosas buenas, pero sí ya cerré ese ciclo. Ahora estamos viviendo este proceso junto a Universal Music sacando esta nueva canción.

Hace unas semanas tuviste un show en vivo en Barranco, ¿qué tal ese encuentro con tu público, luego de presentar “Tanta vida”?

Se sintió esa bonita energía. Algo que les dije a los asistentes es que se sientan parte de lo que me está pasando ahora, porque cada voto que dieron en La Voz Perú, hizo que yo llegue donde estoy.

Después del concurso, se supo que estabas mal de salud. ¿Qué pasó?

Cuando salí del concurso se reanudaron los espectáculos musicales y participe de ellos hasta noviembre del 2021. Luego me detectaron un tumorcito debajo de la nariz, pasé por cirugías dolorosas y necesité descanso, eso incluía no cantar. Aprendí con esta situación a ser paciente. Actualmente, tengo cierta parálisis en el rostro, pero sigo en terapia y estoy bien.

Supongo que has tenido que lidiar con varios NO en tu camino como cantante, ¿Cómo lidias con el rechazo?

Hay algo que leí muy cierto: “Cuando eres constante y sigues trabajando, no hay manera de que no consigas lo que quieres conseguir con el tiempo”. En algún momento una persona me dijo por redes que no la haría en La Voz porque ya me había presentado antes a otros concursos. En lugar de tomarme eso a mal, fue como un aliciente y me motivó. Hice mi tablero de visión, lo pegué a mi refrigeradora y me ayudó a mantenerme enfocada sin importar el qué dirán.

¿Cuál es la lección más grande que te va dejando la vida?

Seguir siempre siendo yo misma, sin importar la situación en la que esté. Ser uno mismo es lo más importante. En el camino, por mucho que se te cierren nueve puertas de las diez que tocas, siempre se va abrir una y siempre es la correcta. Por algo no se ganan otros concursos, por algo se cierran esas puertas. Porque de no ser por esos “fracasos” o tropiezos, uno no aprende lo que necesita aprender para seguir avanzando.

“Tanta vida”

La canción, estrenada en agosto, llega con un videoclip que es protagonizado por Emanuel Soriano y Macla Yamada, dos conocidos actores que son pareja en la vida real.