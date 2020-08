Marco Zunino dijo adiós a Hola a Todos y esta es la verdadera razón [VIDEOS]

Marco Zunino se tomó unos minutos del programa "Hola a Todos" para anunciar su salida. Él señaló que aunque le gustaría continuar decidió dar un paso al costado para poder concentrarse en proyectos en el exterior. En declaraciones al diario Ojo, sostuvo que le gustó la experiencia, pero que no volvería a formar parte de un espacio que tenga farándula.

"Ha sido una experiencia muy linda para mí, pero ustedes ya han visto que yo he tenido que faltar al espacio un par de veces. Y eso iba a seguir sucediendo, porque hay cosas que estoy buscando que me obligan a salir mucho del país”, expresó. Marco Zunino dijo a la prensa que desde que ingresó al programa le informó a Malú (Crousillat, la productora) de sus viajes. "No sabía la frecuencia, pero se dio muy seguido, entonces coincidió que también venían Gian Piero Díaz y Renzo Schuller a ATV. Conversamos con Malú y decidimos que lo mejor sería que Gian Piero vuelva", añadió.

Interrogado si se sintió cómodo en "Hola a Todos", Marco Zunino sostuvo que "yo creo que la respuesta es más que evidente. Me sentí muy cómodo con la fuerza y la energía del equipo humano. Es muy bacán trabajar con la Puca, 'Metiche', Sandra Arana, Rossana (Fernández Maldonado) que ya la conozco y también con Malú. Todo ha sido muy bueno, pero definitivamente la parte de chismes no es lo mío. Hay que dejarlo claro, si yo opinaba o intervenía era porque tenía otro punto de vista como el caso de Andrea San Martín. Su vida personal no es de mi interés por eso mis preguntas eran por otro lado", indicó tras revelar que estará en el programa hasta el viernes.

Asimismo, se refirió por los comentarios en las redes sociales, donde le recomendaban abandonar el espacio, pues era una actor profesional y no debía desperdiciar su talento en "Hola a Todos". "La gente atacaba porque no entendía como podía estar en un programa de farándula. Pero nosotros apenas y tocamos el espectáculo, para eso estaba Sandra y "Metiche". Nuestro fin es entretener y hacer reír", explicó tras desechar la idea que sus entredichos con "Metiche" conllevaron a su salida.

"No, eso fue una sola vez y ya pasó. Yo toco cosas que quiero, es normal. Yo soy legal a mi amigos y los voy a defender a capa y espada", indicó Marco Zunino en referencia a cuando tuvieron el cruce de palabras con su compañero por Emilia Drago, quien había comentado en Facebook haber sufrido de un abuso.

Finalmente, Marco Zunino dejó sentando que él no dudaría en participar de un programa familiar, pero no donde se aborde la farándula. “Definitivamente un espacio de espectáculos no, pero un magazine sí porque trabajas con buenos compañeros con quien te puedes reír, divertir. Eso sí se puede hacer”, acotó.