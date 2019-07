María Antonieta de las Nieves, 'La Chilindrina', estará en El Valor de la Verdad | VIDEO

El periodista Beto Ortiz sorprendió en su cuenta de Instagram al anunciar que la actriz mexicana, María Antonieta de las Nieves, más conocida como "La Chilindrina", estará este sábado en "El Valor de la Verdad".

Beto Ortiz compartió la invitación de "La Chilindrina" para que vean este sábado el programa.

"Este sábado, como todos los sábados, le traemos los mejores chismes de la vecindad. LA CHILINDRINA. En El Valor de la Verdad", escribió el periodista junto al video.

Por su cuenta, María Antonieta de las Nieves, interpretando a "La Chilindrina" dijo ante las cámaras: "Este sábado no se pueden perder El Valor de la Verdad (...) me voy a sentar en un sillón rojo. Beto, fijate lo que te estoy diciendo. A mí no me gusta el chisme".