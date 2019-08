La actriz venezolana, María Conchita Alonso, se encuentra en nuestro país con motivo del estreno de la película donde participa “He matado a mi marido”, la cual se lanzará durante el Festival de Cine de Lima.

María Conchita Alonso no fue ajena a la crisis que se vive en su natal Venezuela y a la migración masiva de llaneros a nuestro país. Sin embargo, la actriz fue consultada sobre los delincuentes venezolanos que se han enquistado en la sociedad peruana.

María Conchita Alonso aseguró que los delincuentes venezolanos en el Perú y demás países vecinos, han sido enviados por el régimen de Nicolás Maduro.

“Sí, esos (delincuentes) son los que manda el régimen venezolano para jo..., (...) Cuando agarren a uno, denle palo, tortúrenlo y regrésenlos a Venezuela, estamos seguros que son enviados por el régimen de Nicolás Masburro, son más los buenos que los malos”, señaló.

“Si no hubiera entrado el comunismo, no salían (...) Los venezolanos se han ido, y se ha ido gente educada, profesional, que no se hubieran ido de Venezuela si no hubiera llegado este caos”, agregó.