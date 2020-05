¿La actriz Maria Grazia Gamarra embaraza de nuevo? Una reciente fotografía de la exAmérica Kids en sus redes sociales provocó una ola de buenos deseos de parte de sus miles seguidores.

En la imagen - publicada ayer martes - se la ve mostrando su vientre frente al espejo y con la descripción: “7 meses con Evita en la panza”.

“¡Muchos abrazos! Qué gran regalo es siempre un hijo”, “Tu bebita si que es grande... Bendiciones”; fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, algunos de los fans de Maria Grazia advirtieron que se trataba de una foto de su primer embarazo, cuando esperaba a su hija Eva. La bebé nació el pasado 5 de noviembre de 2018, fruto de la relación de la artista peruana y Heinz Gildemeister.

En el día de la madre, la actriz recordó los duros momentos que vivió cuando tenía seis meses de gestación:

“Eva ha sacado lo mejor de mi y eso me hace intensamente feliz. Todos los que me conocen saben las ganas que siempre tuve de ser mamá y tener una familia, hoy agradezco a la vida por eso. No muchas personas saben, pero antes de que Eva nazca estuve un mes y medio internada. Tenía 6 meses y medio y empecé con contracciones, las tuve durante un mes y medio en el que tuve que estar en cama en una clínica. No fue nada fácil, fueron 6 semanas durísimas conectada a una máquina sin saber porque las tenía, pero por suerte Eva siempre estuve perfecta y nunca le afectaron”; contó en sus redes.

