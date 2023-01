Maria Grazia Gamarra no esperó volverse viral en redes sociales, luego que se compartiera un particular video en la plataforma de TikTok, donde la actriz casi fue entrevistada por el tiktoker ‘Wenderlandia’.

Todo se dio cuando el joven influencer se le acercó a la actriz peruana para poder conversar, pero éste le preguntó su nombre porque no la reconoció. “Oye, disculpa que te moleste, rapidito nomás, ¿Cuál es tu nombre, perdón?”, preguntó.

Dicho comentario parece que no fue del total agrado de Maria Grazia, quien mostró su cara de incomodidad y solo atinó a retirarse luego de emitir unas cuantas palabras. “ Pero si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”, respondió rápidamente.

“Es que me da curiosidad. ¿No sé quién es? Uy, qué botada... Pero es que en verdad, no sé quién es”, dijo el influencer a la cámara y luego comenzó a preguntar a todos los presentes de quién se trataba.

En ese instante, el público le dijo al Youtuber que se trataba de una reconocida actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’. “¿Fue una falta de respeto de mi parte, crees?” , respondió ‘Wenderlandia’.

