¡El show tiene que continuar! La cantante de salsa, María Grazia Polanco, hizo su segunda aparición en ‘El artista del año’ donde interpreto “Dicen que soy” de la India.

La vocalista de la ‘Orquesta Bembé’ dedicó su presentación a su padre quién falleció tras una dura lucha conta el COVID-19.

“Son los momentos mas difíciles por los que he pasado, mi papá es mi fuerza. Sé que desde el cielo me esta viendo cumplir mis sueños, de hecho este baile se lo dedicó a él, como todos los que haga, pero como dicen por ahí, el show debe continuar”, indicó en declaraciones a la prensa.

“Yo me he esforzado por hacerlo bien, pero claro mis energías, mi corazón, obviamente estoy triste. Tengo una pena, trato de hacer mi presentación lo mejor posible, pero las penas no se pueden ocultar, pero sé que todo esto es un proceso porque a las finales mi papá siempre va a vivir en mi corazón. Mi energía no estuvo al 100% , pero con el tiempo estoy segura que voy a aceptarlo y voy a mejorar”, añadió.

Recordemos que la participante de ‘El artista del año’ compartió tiernos videos junto a su padre y dedicó sentidas palabras para él en sus redes sociales.

“Hasta siempre papi. Te amo, pude decírtelo, te amo y te amaré siempre, me quedaré con los mejores momentos. Aceptó la voluntad de Dios. Y pronto estaremos juntos riéndonos y viviendo en amor”, se lee en las publicaciones de María Grazia Polanco.

