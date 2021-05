En la reciente gala de “El artista del año”, los participantes María Grazia Polanco y Fabio Agostini protagonizaron una acalorada discusión. La cantante se mostró incómoda porque para ella el exchico reality no respetó su opinión que dio días atrás sobre el uso del comodín.

La vocalista de la orquesta ‘Bembé’ aprovechó que se encontró en el escenario con Fabio para hacerle una aclaración sobre el comentario que hizo a la prensa. Además, le recordó a su compañero que dijo que él es “mejor artista” que ella.

“Quiero aclarar algo, que cuando yo dije que el jurado no debería usar el comodín en la tercera gala, yo sí di mi opinión. Yo dije que ‘Chikiplum’ debería quedarse, es mi opinión y debería de respetarse. Pero, Fabio sale y responde ‘pero yo soy mejor artista, quién es María Grazia Polanco’. Entonces, me sorprende que aquí delante mío diga ‘yo de ti nunca he hablado mal’”, sentenció la salsera.

Tras ello, la cantante fue consultada por Gisela Valcárcel si se sitió ofendida por las palabras de su compañero del reality.

“Muñeca bella, entonces sí te ofendiste. Crees que no debió contestar”, consultó Valcárcel. “No, yo no creo que no me debió contestar, lo que yo creo es que mi comentario no le gustó al punto que dijo ‘y quién es ella”, respondió rápidamente Polanco.

Agostini intervino y reconoció que le molestó que Polanco haya cuestionado el comodín que le otorgó el jurado para mantenerse en “El artista del año”.

“Pero, tú me no has escuchado mi versión. Es que no quiere escucharme... Sí, hay mujeres que son muy cabezonas... A mí me llamaron y me dijeron: ‘has escuchado lo que ha dicho María Grazia’... Si te he ofendido te pido disculpas”, comentó.

Finalmente, la cantante de salsa le recordó a Fabio que un artista nunca debe perder la ‘humildad’. “Yo te digo la verdad, si te ofendí te pido disculpas, pero un artista debe ser humilde”, sentenció.

