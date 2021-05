El pasado viernes 30 de abril, la cantante María Grazia Polanco anunció que su papá había fallecido tras una batalla de casi una semana contra el COVID-19. Ella reapareció en la edición del sábado de “El artista del año” y dedicó su presentación a su padre.

“Son los momentos mas difíciles por los que he pasado, mi papá es mi fuerza. Sé que desde el cielo me esta viendo cumplir mis sueños, de hecho este baile se lo dedicó a él, como todos los que haga, pero como dicen por ahí, el show debe continuar”, dijo la vocalista de la ‘Orquesta Bembé' a la prensa.

Sin embargo, usuarios cuestionaron la presentación de María Grazia Polanco en “El artista del año” y hasta juzgaron que no “respete el luto”, según reveló la propia cantante en Instagram.

“El hecho que no me grabe llorando y con la cara lavada, no significa que no esté sufriendo. El hecho de salir en vivo ayer, no significa que no estoy respetando el luto. Salí en vivo ayer, y di todo lo que pude, me paré y sonreí para mi papá, porque si tuve fuerzas para hacerlo, fue por él”, respondió María Grazia Polanco a sus detractores.

La artista afirmó que nadie sabe realmente lo mucho que está sufriendo en este momento: “A los que me juzgan, no saben lo que siento en el corazón. Mi papá vivirá siempre en mí y estaba orgulloso, no voy a fallarle y haré que se sienta aún más orgulloso en el cielo”.

Foto: Instagram María Grazia Polanco

