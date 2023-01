Fuerte y claro. María Paz González Vigil se encuentra atravesando una gran etapa de su vida al debutar en la conducción de “La Voz Perú”, junto a su esposo Jesús Alzamora. Y es que la influencer confesó detalles inéditos de su relación con su pareja y padre de sus dos hijos.

En ese sentido, la modelo reveló que pese a que el conductor es “coquetón”, no le ha dado motivos para desconfiar de él. “Soy celosa si me dan motivos. Jesús es recontra coqueto, ‘sabrosón’, y no desconfío de él. No he hecho escenas de celos, pero sí he cuidado lo que es mío” , comenzó diciendo.

“Mira, ahorita te podría decir que ‘no, ni hablar, le hago una canción como Shakira, pero tengo que estar en la situación para saberlo. No hay que poner las manos al fuego por nadie, pero creo que Jesús nos valora tanto, que no se arriesgaría a perdernos”, sostuvo ‘Pazita’ para Trome.

Por otra parte, la esposa de Alzamora confiesa que la maternidad le cambió la vida para bien, pues afirma que su familia es su sueño hecho realidad. “Creí que sabía lo que era el amor, pero no te imaginas lo que siento por mis hijos. No tengo palabras. Puedo pegarme a ellos con goma. Soy una mamá gallina por completo. Mi familia es mi sueño hecho realidad”, finalizó diciendo.

