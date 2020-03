La exconductora de Esto Es Guerra, María Pía Copello, se pronunció por las innumerables críticas que ha recibido Jazmín Pinedo en redes sociales tras su ingreso a la conducción de este reality de competencia.

Como se sabe, la expareja de Gino Assereto no viene pasando por un buen momento debido a que muchos de los fanáticos han pedido hasta la expulsión de la popular ‘Chinita’.

“Yo le pido tranquilidad a Jazmín, yo la conozco, esas cosas también pasaron conmigo. Tú sabes, las redes son intensas, la gente se molesta mucho cuando no apoyas a su equipo, son muy fanáticos, tranquilidad no más”, declaró Copello a diario Ojo.

María Pía también opinó sobre la fuerte discusión que protagonizó Jazmín Pinedo con Rosángela Espinoza

“En el calor del momento uno a veces discute. Me pasó una vez y me prometí a mí misma que no me pasaría de nuevo porque uno debe mantener el control ante cámaras”

Reencuentro entre Magaly y Peluchín

Sobre el esperado encuentro entre Magaly Medina y Rodrigo González, dijo que ella era la más feliz porque se sentía en el ‘medio’ de ambos.

“Era difícil porque yo los quiero mucho a los dos. Lo que quería era que se junten a hablar. Estoy segura que la comunicación ayuda mucho a las personas y eso era lo que le faltaba a ellos dos”

“Traté de interceder por momentos, no se dejaban, difíciles los dos , pero lo lograron solos y ya están nuevamente juntos. Son dos amigos que se conocen hace tantos años y no era justo que estén separados”

