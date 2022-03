María Pía Copello sorprendió a todos al ser presentada como la nueva conductora de Esto es guerra la noche del martes 1 de marzo de 2022. La presentadora admitió que evaluó mucho la decisión de regresar al reality.

“Me parece increíble a mí también, pero era algo que sí, en un momento deseaba, y vino la propuesta y tuve que pensarlo bastante porque obviamente es un compromiso, pero tenía ganas de volver y tenía ganas de hacerlo, así que nada, feliz”, comentó María Pía Copello en América Espectáculos.

“Tú sabes que todo comenzó con Johanna, lo mío se dio sin querer y me quedé buen tiempo, y la verdad que le agarré muchísimo cariño al programa, y claro, es una etapa de 10 años y yo decía cómo no voy a esta acá, tengo que estar acá de todas maneras. A los combatientes que tanto me reclamaban, bueno, ya estoy aquí y voy a sacar las garras para defender al equipo como debe de ser”, agregó.

Sobre conducir el reality al lado de Johanna San Miguel, María Pía Copello comentó lo siguiente: “Yo creo que nos va a ir bien, pero yo creo que sí se van a generar algunas discusiones porque Johanna se enterca, yo la he visto, en su posición y yo también”.

“Cuando defienden a su equipo al otro lado, son insuflibles, pero cuando ya vienen al equipo de los ‘combatientes’ ya los amo porque obviamente también toman otra posición, y eso es lo que pasa muchas veces con Rafael, pero a mí me parece que la elección es buena, están quitando a vario que son importantes para los guerreros, así que vamos a ver qué es lo que pasa en la competencia”, dijo María Pía Copello sobre la división de equipos.

Fuente: América Televisión

