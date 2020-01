María Pía Copello celebró sus 14 años de casada con su esposo y compartió unas románticas fotografías en su cuenta de Instagram.

En su cuenta de Instagram, la ex presentadora de “Esto es guerra” publicó imágenes donde aparece con su esposo en un yate y contó que el último martes cumplieron 14 años de casados, por lo que recordó cómo le pidió matrimonio.

“Hoy mientras veía a los chicos jugar juntos en la piscina recordé cuando Samuel me pidió que me casara con él y es algo que casi nunca he hablado en entrevistas, pero se lo voy a contar a ustedes: Me invitó a la Dunas en Ica, todo lindo, súper romántico. Obviamente yo no sabía que me iba a pedir matrimonio, pero ya estaba con la manicure lista por si acaso”, expresó María Pía Copello.

“Resulta que él no tuvo mejor idea que meter el anillo en una copa de piña colada.. ¡QUE CASI ME TRAGO!”, agregó en su relato.

Asimismo, María Pía Copello contó que no se equivocó al casarse con su esposo y le agradeció por “aguantarla”: “Ayer se cumplieron 14 años desde que dijimos “sí, acepto” y me convenzo cada día más que no me equivoqué. Gracias por nuestra familia, por tanto amor y comprensión y por tomarte fotos conmigo aunque odies las cámaras. Gracias por darme esa paz que necesitaba y por aguantar a esta loca que tiene cuerda para rato ¡Feliz aniversario!”.

