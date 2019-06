María Pía Copello se encontrará en Brasil con Thaísa Leal: "Estén atentos" | VIDEO

En el programa "Válgame Dios", María Pía Copello reveló que efectivamente viajará a Brasil, donde se encontrará con la expareja de Paolo Guerrero, Thaísa Leal.

Rodrigo González "Peluchín", trató de saber el motivo de su encuentro, pero poca información le pudo dar María Pía Copello.

Rodrigo: ¿Por qué te está esperando Thaisa Leal?

María Pía: Por que voy a viajar a Brasil

Rodrigo: ¿A qué?

María Pía: Para asistir a los partidos de nuestra selección

Rodrigo: Pero Thaísa y la selección ya no van. Me parece que hay un plan B ahí.

María Pía: Puede ser. Así no te cuente mis planes espero que no me pongas la cruz. Yo solo te voy a decir: estén atentos a mi Instagram y a su canal de YouTube.

Al parecer, María Pía Copello grabaría algún programa de nutrición con Thaísa Leal.