María Pía Copello deja contundente mensaje sobre su participación en 'María Pía y Timoteo'

Tras las declaraciones de Karina Rivera y Ricardo Bonilla sobre el recordado programa infantil 'Karina y Timoteo', la conductora María Pía Copello, quien reemplazó a Karina por su estado de embarazo en su momento, también decidió participar de estos dimes y diretes que se han hablado en redes sociales, a través de un mensaje en Instagram.

"Uno siempre se queda con los lindos recuerdos. Para mí fue una etapa maravillosa, el estar en María Pía y Timoteo y haberlos acompañado tantos años. ¡De la refurinfunflay!", escribió la presentadora. Luego de escuchar la entrevista de Karina, quien aseguró que la producción le dijo que descanse y que nadie iba a tomar su lugar, y las declaraciones de 'Timoteo' sobre su arrepentimiento de no haberle dicho a su amiga Rivera que no iba a estar más en el programa infantil.

Cabe recordar que, María Pía Copello confesó en 'Válgame Dios' que algunas bromas de Ricardo Bonilla no fueron de su agrado, dejando entrever que no se llevaba bien con el popular 'Timoteo'.

"Hay cosas que se tienen que conservar las cosas como el público cree y quiero conservarlo así, estuvimos casi siete años juntos, fue una etapa muy bonita, viajamos un montón", dijo primero. Para luego agregar que "a veces las bromas me parecían en doble sentido, y en un horario familiar me disgustaba por eso, pero los he pasado por encima", comentó.