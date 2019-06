María Pía Copello le responde a Karina Rivera: "ninguna de las dos somos culpables"│VIDEO

María Pía Copello respondió tras la polémica entre Karina Rivera y Timoteo, luego que la conductora revelara que no le avisaron que iba a ser reemplazada en el programa "Karina y Timoteo".

En entrevista con OJO, María Pía Copello contó que la llamaron para conducir el programa pero no le revelaron que se quedaría en la conducción para reemplazar a Karina Rivera: "Nunca me dijeron nada, no me dijeron si era por un mes, por una semana o por años, que fue lo que duró. A mí solamente me llaman para que entre a asumir la conducción de un programa, así fue como me lo dijeron, y de pronto en diciembre me estaban diciendo que firme un contrato por dos años".

Lo lamenta

Pese a que no sabía lo que estaba pasando, María Pía Copello lamentó que Karina Rivera haya sido tratada de esa manera. "Yo no sabía los detalles de que si a una persona le habían dicho que espere o no, lamento mucho que las cosas se hayan dado así".

Sin embargo, la ex conductora de "María Pía y Timoteo" manifestó que ni ella ni Karina Rivera son culpables de lo ocurrido, ya que muchas veces es la forma en que la televisión funciona.

"Nunca hemos tenido la oportunidad (de conversar) pero no lo descarto porque yo creo que ni ella ni yo tuvimos la culpa de nada. Yo no tengo ningún mal sentimiento hacia ella ni hacia nadie. Ninguna de las dos somos culpables de lo que pasó. La televisión finalmente se mueve así, la televisión tiene que ver lo que le conviene en el momento en que le conviene y nosotros simplemente somos fichas de un gran juego. Si en ese momento no eres lo que se necesita, te van a decir chau", explicó María Pía Copello.