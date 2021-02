María Victoria Santana, más conocida en el mundo artístico como ‘La Pánfila’, reveló el calvario que sufrió hace algunos meses a causa del COVID-19. Y es que recordemos que ella junto a su familia padecieron esta terrible enfermedad.

La actriz mencionó que tardó tres meses en recuperarse y además precisó que nunca perdió el sentido del gusto o el olfato, motivo por el que no sabía que había contraído este virus.

“Gracias a Dios no tengo ninguna secuela, quedé súper bien al 100%, pero sí demoró. Los primeros tres meses no podía tomar nada frío que al toque me dolía la espalda, pero gracias a Dios con cuidados y con paciencia todo está bien”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Sí se contagiaron los bebés, pero no tuvieron síntomas, fueron asintomáticos. No tuvieron ni tos ni nada, súper tranquilo gracias a Dios. Yo sentí como cuando viajas a la sierra del país, que necesitaba tomar aire. Y para sentirme al 100% y tomar mi gaseosa helada tuvo que pasar tres meses”, agregó.

“Mi papá se hizo una tomografía y se había recuperado el 99% de su pulmón y él tenía el 80% comprometido (de este órgano). Eso quiere decir que él logró recuperarse casi al 100%”, confirmó emocionada.

