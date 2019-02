Mariana Ramírez del Villar, responsable de "EEG": "Nicola está libre de contrato"

La directora de Pro TV, Mariana Ramírez del Villar, responsable del programa "Esto Es Guerra", afirmó que Nicola Porcella se encuentra libre de cualquier contrato. La mandamás aseveró, además, que confía en la posición del excapitán de "Las Cobras".

"Nicola está desligado de Pro TV. Este tema coincidió con su suspensión porque hizo trampa en una competencia (de 'EEG'), y eso se agravó porque es capitán. Él necesita un tiempo para poder defenderse de todas las acusaciones que se le están haciendo, y eso exige bastante. Está en constante comunicación con sus abogados, por lo que hemos aceptado su retiro", sostuvo Ramírez del Villa en conversación con OJO.

Sobre su participación en "El Valor de la Verdad", la empresaria aclaró que no hay ningún problema de por medio. "Él está libre de contratos, puede ir adónde desea. Y me parece bien que sea un canal que no esté ligado a América TV, así tampoco se presta a especulación de que se le está encubriendo", explicó.

CONFIANZA. Asimismo, Mariana Ramírez del Villar indicó que tienen confianza en que Nicola Porcella no ha cometido ningún delito y que no fue parte del caso de la "fiesta del terror", que temió con varias modelos drogadas.

"Tenemos la tranquilidad de que el no ha cometido ningún delito que se le imputa. Nicola mismo ns dijo que no iba a poder con esto (defensa y trabajo), por lo que le dijimos 'Tienes razón'. Resuelve tu tema personas. Obviamente, si sales bien librado de esto, estarás con nosotros", sentenció Ramírez del villar.

