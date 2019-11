Mariana Vértiz, la expareja de Gino Pesaressi, celebró sus 30 años con una espectacular fiesta realizada la noche del viernes.

A través de Instagram, la hermana de Natalie Vértiz mostró todos los detalles de la decoración de fiesta. Mariana Vértiz tuvo un bar, mesa de quesos y una hermosa pista de baile para sus invitados, entre quienes destacaron la ex Miss Perú y Yaco Eskenazi.

Foto: Instagram Natalie Vértiz

La joven también estuvo acompañada de su actual pareja, Diego Callemar, de quien se mostró muy enamorada.

Foto: Instagram Mariana Vértiz

Foto: Instagram Mariana Vértiz

“Llegaron los 30!!!!!! De la mano de los que más quiero en el universo! Solo me he sentido la mujer más amada, bendecida, y lo más importante FELIZ! Si me pongo a reflexionar (porque 3 décadas no es cualquier cosa) cada cosa que me ha pasado, ya sea bueno o malo ha moldeado la mujer que soy el día de hoy y estoy mega agradecida!!!”, escribió Mariana Vértiz.

Foto: Instagram Mariana Vértiz

Foto: Instagram Natalie Vértiz

La expareja de Gino Pesaressi también agradeció a su novio y a su hermana por la hermosa fiesta: “La experiencia que adquirimos y el conocimiento nos ayuda a evolucionar TANTO! Solo siento cosas bonitas y feliz de entrar a esta nueva etapa!!! Amigos; muchísimas gracias por acompañarme! Los amo infinito! Diego, Nati, Pame gracias por tanto, se lucieron horrible!!! Mi corazón explota de tanto amor!!!”, señaló.