​Mariana Vértiz le responde fuerte a cibernauta: "No estoy desesperada por encontrar pareja" (FOTOS)

Luego de que se hicieran públicas las imágenes en las que Mariana Vértiz -hermana de Natalie Vértiz y expareja de Gino Pesaressi- aparece con unos jóvenes, ha venido recibiendo una serie de críticas a través de sus redes sociales, las que no ha pasado por alto.

Es así que en una fotografía que Mariana Vértiz compartió en Instagram en la que aparece junto a la bebé que tiene con Gino Pesaressi, se puede leer los comentarios: "Demuestra que quieres a tu hija dandole buen ejemplo. Intenta recuperar a tu familia es lo mas importante en la vida. Los que mas sufren son los hijos. Te deseo lo mejor", a lo que la hermana de Natalie Vértiz responde: "Le demuestro que soy un ejemplo todos los días de mi vida".

Tras esto, Mariana Vértiz recibió otra crítica: "Muy bien lo dicho qué saca con tener rápido pareja tiene una niña debe defcarse (dedicarse) a ella me da pena la bebé", a este comentario la joven respondió fuerte en la red social Instagram.

"En primer lugar, yo he hecho las cosas bien. No soy figura pública para estar anunciando mi vida privada y mis decisiones. En segundo lugar, no estoy desesperada por encontrar pareja, soy una mujer hecha y derecha y se lo que hago. En tercer lugar mi hija es mi mundo y mi único enfoque. No crean todo lo que la gente pinta. Gracias", se lee.

