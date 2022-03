Maribel Guardia sorprendió a sus más de 7 millones de seguidores de Instagram luego que compartiera un video en el que aparece completamente ‘rapada’.

En el clip, la actriz y conductora de televisión explicó que su nueva apariencia se debía a un nuevo proyecto de televisión; sin embargo, no dio más detalles.

“Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televisión, era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y, sobre todo, de mi fleco. Ay Dios mío, bienvenida a la primavera y espero que les guste mi cambio de look. ¿Tú lo harías?”, se le escucha decir la artista en el video.

Sus fanáticos reaccionaron rápidamente y muchos se mostraron sorprendidos. Sin embargo, todo parece indicar que se trataría una broma por parte de la intérprete de origen costarricense, pues algunos de los usuarios señalaron que estaba usando un filtro.

La publicación cuenta con más de 150 mil reproducciones y un sinfín de comentarios, muchos resaltando su belleza.

“La muestra de que la que es bella es bella, con o sin cabello, más cuando la belleza viene desde el corazón eso no lo opaca nadie”, “Divina siempre”, “Eres tan Bella, tan profesional y tan artista que tu público te ama más allá del físico ( y eso que eres un monumento) Bravo por regalarnos una muestra más de lo que eres. Tqm”, “Maribel eres lo máximo”, son algunas reacciones de sus fans.

