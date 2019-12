No solo Melissa Klug, Jefferson Farfán o Josimar, Maricarmen Marín pronto aparecerá en las pantallas de América TV con su serie biográfica. La ‘Princesita’ se encuentra emocionada al presentar este nuevo proyecto, donde también participará, ahí contará secretos nunca antes revelados.

Le estás dando fuerte a tu carrera musical...

Todo este año le he dedicado más tiempo a mi carrera musical, por eso decidí concentrarme en mi música y los resultados han sido favorables. "¿Por qué te fuiste?", que fue una canción que lanzamos el año pasado, ya llegó a los 61 millones de visitas en Youtube y sigue subiendo. Y hace cuatro semanas estrené "La Copita", que ya llegó al millón de visitas.

¿En qué otros proyectos estás?

Estoy grabando la película “No me digas solterona 2”, acabo de grabar una canción con Lucho Paz, que ya la estaré presentando pronto y, además, junto a otros artistas daremos un show en Lima por Año Nuevo, lo haré después de muchos años. También estoy trabajando mi espectáculo de Navidad. Y el próximo año viene el disco con invitados del extranjero, se vienen grandes sorpresas.

¿Y la serie de tu vida?

Se presentó en la preventa de América Televisión y gustó, así que estamos encaminados en ver cuántos capítulos serían y cuándo se estrenaría. Yo actuaré ahí, mi personaje se llama Mary Mary, y aquí contaremos muchas cosas que han sucedido en mi vida y también ficción. Estoy muy emocionada con la serie de mi vida.

Cambiando de tema, ¿qué opinas de las infidelidades?

Creo que mientras más se valore una mujer, menos cosas va a aceptar en su vida. Ahora que estoy grabando “No me digas solterona 2” me he unido a mujeres valiosas, luchadoras, talentosas, y siento que todas las fortalezas de las mujeres se potencian cuando nos juntamos. Las familias tienen el gran trabajo de empoderar a las niñas y niños para tener una sociedad más igualitaria. Ahora, no olvidemos que cada persona es un mundo distinto.

Maricarmen Marín se presentará en El dúo perfecto para entonar sus mejores temas junto a los participantes del programa.