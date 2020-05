La periodista Magaly Medina opinó sobre la conducción de Maricarmen Marín en “Mujeres al Mando” y la destruyó, luego de que la cantante se quedara en el set y mandaran a la calle a Thaís Casalino.

“Alguien tiene la idea de que Maricarmen Marín es una conductora con mucho conocimiento y la mandaron a la calle de Thaís Casalino y le pusieron al mando a Maricarmen y yo desde acá digo, y no tiene nada personal, ella es un gran florero, pero a los floreros no se le puede poner a hablar”, dijo la “urraca”.

Magaly Medina agregó que a Maricarmen Marín le queda muy grande la conducción de un programa que hoy tiene corte periodístico.

“Es la nueva suavecita de la tele. En un programa de corte periodístico, Maricarmen Marín es como si a mí me mandaran a cantar. No le pueden poner en un papel demasiado grande para ella. Déjenla actuando, déjenla cantando”, acotó

Asimismo, habló sobre la periodista Thaís Casalino. “Y para Thaís Casalino reportarle a Maricarmen Marín, debe ser ofensivo como profesional, digo yo. Yo me sentiría mal si me hubieran puesto a reportar para informarle a una Maricarmen Marín. Que me pongan un Federico Salazar”, finalizó.

Magaly destruye a Maricamen Marín

