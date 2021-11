Tras una semana intensa de recolección, la Babytón organizada por la cantante Maricarmen Marín y el programa “Mujeres al mando” logró sumar un importante donativo en favor de La Casita Talita Kum.

En la reciente emisión del programa de Latina TV, la intérprete de “La Copita” y “Porque te fuiste”, Maricarmen Marín apareció sentada en el camión que transporta los donativos y agradeció el gesto que han tenido todas las personas.

“Aquí estoy con mi camioncito que hoy parte hacia la Asociación La Casita Talita Kum. Estamos muy felices porque durante toda esta semana ustedes han donado no solamente todas las cajitas que vemos aquí, sino también dinero en efectivo. Hasta el momento vamos S/ 6,500″, expresó Maricarmen Marín.

“Gracias porque tenemos también 243 pañales, 480 tarros de leche, 16 cajas de juguetes, 21 cajas de víveres, sacos de arroz, de azúcar, avena, aceite, pañitos húmeros, ropa, pijamas y muchas cosas. Muchísimas gracias por su amor, su cariño y nuestro camioncito ya se va repleto”, añadió.

Como se recuerda, Hace más de una semana Maricarmen Marín anunció el desarrollo de la Babyton como una iniciativa para ayudar a los albergues de madres necesitas; sin embargo, algunas personas criticaron que aprovechara su propio Baby shower para obsequiar los regalos que le den a su bebé. La cantante aclaró el tema y confirmó que era un evento aparte.

“Al inicio muchas personas se confundieron y me escribieron para decirme que cómo iba regalar los regalos de mi hijita, porque lo habíamos puesto así, como el ‘baby shower solidario’... Lo más probable es que yo no tenga un baby shower y lo quería compartir con ustedes. No quería sentarme a abrir mis regalos si no que quería hacer algo que realmente deje huella, que realmente pueda llevar un mensaje”, aseguró Maricarmen.

