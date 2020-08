Maricarmen Marín no estuvo presente este martes en el programa “Mujeres al Mando” de Latina y empezaron las especulaciones de un posible contagio por coronavirus o Covid-19; sin embargo, ella decidió hacer un video para explicar lo que sucede.

Maricarmen Marín explicó el real motivo de su ausencia a “Mujeres al Mando”. Contó que sufre de una lesión en la columna, motivo por el cual está haciendo terapias físicas.

“He tenido una lesión en la columna desde hace algunos meses, desde el inicio de “Mujeres al Mando” y tras los casting de “Yo soy” y todo el trabajo que amo y me demanda, dejé mis terapias (...) Es por eso que pedí que cuando termine “Yo Soy”, se me de esta licencia de esta semana para poder asistir a mis terapias con calma y luego pueda descansar porque son terapias que dejan un poco adolorida. Por eso es mi ausencia”, explicó Maricarmen Marín.

La conductora de “Mujeres al Mando” descartó tener coronavirus y mostró el resultado de su prueba obtenida este lunes. “No es por el covid-19. Yo no puedo ir a mis terapias si no me hago una vez a la semana mi hisopado, el mismo que certifique que no tengo el virus. Igual no estoy libre, pero es importante que lo mencione porque en estos tiempos tenemos que aprender a vivir con las nuevas normas”.

