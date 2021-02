La conductora de televisión, Maricarmen Marín no tuvo reparos en expresar lo que realmente piensa sobre su colega Jazmín Pinedo, exconductora de ‘Mujeres al mando’ programa que la cantante hoy conduce.

Estas declaraciones se dio, luego de que Maricamen se animara a responder diversas preguntas de sus curiosos seguidores en Instagram. Uno de ellos le preguntó: “¿Qué tal te llevas con la chinita Jazmín Pinedo?”. A lo que ella respondió:

“(Me cae) muy bien, la sigo, me encantan sus historias, Khaleesi es lo máximo siempre estoy poniendo corazoncitos y este es su filtro que me encanta con los brillos, ame (este filtro)”, dijo Marín.

A fines del mes pasado, corrió el rumor de un posible regreso de Jazmín Pinedo a la conducción de ‘Mujeres al mando’. Hasta el momento, la exconductora de ‘Esto es guerra’, no ha negado ni confirmado la noticia.

Pese a los roces que ha tenido con su compañero Mauri Stern en el reality ‘Yo soy’, la cantante dejó en claro que también le cae bien.

Por otro lado, contó cómo logró ingresar a la agrupación ‘Agua bella’ y fue gracias a su mejor amiga que se presentó al casting y les habló de ella a los dueños del grupo. “Me llamaron, me presenté al casting y me aceptaron”, detalló.

También recordó que el primer set de televisión que piso en su vida fue cuando tenía 14 años en el programa ‘La Movida de los Sábados’ en Panamericana TV. Además, contó que aún mantiene comunicación con las protagonistas de la serie ‘Las vírgenes de la cumbia’ a través de un grupo de WhatsApp.

