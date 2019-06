Mariella Zanetti: "La gente piensa que soy agresiva"

Nació nueve días después de lo planeado, con problemas respiratorios. Por eso, con mucha fe, su madre la encomendó a la Virgen de Guadalupe. “Estaba mal. Mi mamá me entregó a la Virgen para no morir”, confiesa Karla Mariella de Guadalupe Sánchez Zanetti, más conocida como Mariella Zanetti.

En exclusiva, la exvedette y madre de dos hijos nos abre su corazón en esta entrevista. Y, a comparación de esa mujer fuerte que vemos en las pantallas, en esta charla deja al descubierto su lado más sensible.

¿Cómo empezaste en la televisión?

Me vine de Trujillo a los 18 años y me presenté a un casting en “JB noticias”. Luego de unos años, me lancé como vedette.

En la actualidad, la palabra vedette se utiliza para descalificar a una persona…

Sí. Es que en su tiempo muchas chicas usaron el nombre de vedette para hacer negocios clandestinos y eso se vio. Las personas públicas se ven expuestas a ciertas cosas; lo que hacen con su vida no solo mancha su nombre, sino el de toda la profesión. No es justo. Además, la prensa también tuvo mucho que ver. Se menospreciaba el trabajo. Porque una salía en hilo dental ya era pu...

Comentaste en una entrevista que de pequeña sufriste violencia familiar. ¿Cómo superaste este mal momento?

Llevé terapia por muchos años. Tuve una infancia dura. Mi padrastro nos golpeaba a mi mamá y a mí. En mi caso, nunca permití que me levanten la mano. Esa experiencia de niña hizo que yo rechace a ese tipo de hombres y me volviera sobreprotectora con mi mamá, con mis hijos; por eso soy mamá gallina.

¿Cuál es la mayor lección que te dejó ese mal momento?

Vivía muy resentida con mi padrastro. Pero hace años, cuando ganaba bien, vino a buscarme. Su hija estaba mal, con cáncer; no tenía dinero ni dónde vivir. En ese momento, la vida me puso en dos caminos: o vengarme del ser que nos maltrató durante años o ayudarlo. Decidí darle la mano. Pude dejar a un lado la mochila que cargaba y sentirme en paz.

Fuiste mamá soltera mucho tiempo...

Hasta el día de hoy. Todavía tengo un juicio por alimentos con el padre de mi hija. Siento que en mi juicio hay demasiada corrupción. Tengo años pidiendo un derecho. Farid dice que está al día y no lo demuestra. Ha pasado tiempo y no ha mostrado los papeles que le pidieron. El juez ya tendría que mandarle orden de prisión y no lo hace. Eso no es normal.

¿Cómo te sientes ante esta situación?

Me siento mal por mis errores, el error de buscarme un tipo así. Lamentablemente es una cadena. Si no hubiera pasado por lo que pasé con mi papá, no hubiera buscado inconscientemente a un hombre que me maltrate.

¿Sientes que ya pasó la desgracia?

Todos mis momentos vividos me han servido para crecer y aprender. Además, de esos momentos “malos” he tenido a mi hija, que es lo mejor del mundo; por eso no puedo decir que ha sido una desgracia.

¿Hay algo que la gente piense de ti que no sea cierto?

La gente piensa que soy agresiva, porque me he dado la imagen de mujer fuerte; pero soy todo lo contrario. Me quiebro rápido; soy muy llorona. No me gusta la violencia. Ni siquiera me gusta que me alcen la voz; me afecta mucho. Vine de un hogar maltratador y sé lo que se siente.

¿En qué etapa de tu vida crees que estás?

En una estable, con mis hijos, con mi marido, muy feliz. ¿Has escuchado ese dicho que dice que cuando estás feliz engordas? Bueno, eso me está pasando (risas).

CIFRAS CLAVES:

-En el 2007 dejó el mundo del vedettismo para dedicarse a la actuación y a sus empresas.

-En el 2011 ejerció el cargo de regidora en la Municipalidad de Santiago de Surco.