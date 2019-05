​Mariella Zanetti pide cárcel para Farid Ode por no cumplir con pensión de alimentos (VIDEO)

La actriz Mariella Zanetti ha acusado a Farid Ode de no cumplir con la pensión de alimentos de la hija de 16 años de ambos, fruto de la relación que tuvieron años atrás, por lo que ha pedido que sea enviado a prisión.

Es así que Mariella Zanetti declaró para las cámaras de Magaly TV, la firme que Farid Ode le tiene una deuda por la pensión de alimentos de su menor hija: "Él me debía como 30 mil soles, de eso ya se ha acumulado como cuatro años, y pasa muchísimo tiempo y yo no tengo resultados, es desgastante", sostuvo.

Junto a esto, Zanetti contó que su hija también le ha exigido a Farid Ode que cumpla con su pensión: "Yo sí he sido agredida verbalmente por él cada vez que trato estos temas, una vez me dijo que él no me iba a mantener... mi hija de 16 -que tiene bastante carácter- se lo ha tocado y él le ha gritado en público sin importarle que es una niña de 16 años y le ha dicho 'tú no te metas en esto'".

Mariella Zanetti se quebró al contar que está pidiendo que Farid Ode sea enviado a prisión: "Eso es lo que yo he venido a pedir, sobre todo por mi niña, ella tiene 16 años".

Pero, junto a esto, Mariella Zanetti contó que Farid Ode se encuentra bien económicamente: "Mucha gente a veces escribe que él es el pobrecito, que gana a las justas, no, él maneja una buena camioneta, tiene dos restaurantes... uno acaba de abrir en Ica con su hermana, él no la está pasando mal", sostuvo.

EL DATO: Para la celebración del quinceañero de la menor, Farid Ode habría pagado la parte correspondiente pero a cuenta de la pensión de alimentos de su hija.

