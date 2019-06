Mariella Zanetti recuerda lo que pasó Karla Tarazona: "Yo la he visto maltratada, abusada"

Mariella Zanetti llegó acompañado de su hijo y su pareja al Avant Premiere de la película 'La vida secreta de tus mascotas 2', que se estrena este 27 de junio en todas las salas a nivel nacional. Asimismo, aprovechó para opinar sobre la denuncia por violencia física que interpuso Vanessa León contra Leonard León, expareja y padre de dos de los hijos de Karla Tarazona.

La actriz recordó el duro momento que vivió su excompañera de programa cuando mantenía una relación con el cumbiambero.

"Felicito a la hermana por la decisión que tomó de denunciar. Yo dije 'yo he visto a Karla Tarazona golpeada, abusada, maltratada, en un momento que no estaba consciente y que estaba mal porque se dejaba lastimar, lo permitía y ella me decía que era él (Leonard León)", contó para los medios.

Además agregó que: "los maltratos no vienen por un golpe, empieza por la revisión de tu celular, ahí te mata tu autoestima. Yo habló con las amiguitas de mi hija de 15 años, y es algo común que los chicos te celan por todo y presionan, cuando no están bien formados. Las chicas se aferran al primer idiota que se encuentran en la calle. Ahí empieza los maltratos”, sentenció Mariella Zanetti, visiblemente indignada por lo sucedido.