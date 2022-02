Mariella Zanetti regresa a la comicidad, pero esta vez como una de las figuras del “Reventonazo de Verano”, que arranca este sábado a las 8:00 p.m., por las pantallas de América Televisión.

Emocionada, manifestó que era un privilegio poder reencontrarse con comediantes como Ernesto Pimentel, Manolo Rojas y Fernando Armas, con quienes ya tuvo oportunidad de trabajar, así como con nuevos talentos.

“Estoy engreída por mis compañeros. Feliz en el programa porque nos divertimos muchísimo. Va ser un verano maravilloso. Además, todavía puedo hacer mis musicales. Ya me van a ver con los bailarines, luces y coreografía. Este cuerpito todavía puede moverse”, declaró.

“NO HAY HOMBRE QUE ME DOMINE”

Mariella Zanetti comentó que no tuvo inconvenientes a la hora de aceptar la propuesta de trabajo. Remarcó que siempre ha sido una mujer independiente y, en ese sentido, su actual pareja apoya sus decisiones.

“Es mi trabajo y mi pareja debe entender, apoyar todo lo que me hace feliz. Soltera no estoy, estoy muy contenta con lo que la vida me regala. Y quiero dejar en claro que no existe hombre que me domine, mucho menos que me diga qué ponerme o no”, finalizó.

