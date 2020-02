Mariella Zanetti arremetió contra Mónica Cabrejos, a quien tildó de “envidiosa y perturbada”; pero eso no fue todo, ya que la excandidata al Congreso aseguró que la conductora de “Válgame” está “muy equivocada” respecto a sus comentarios en contra de las amas de casa.

En entrevista con el diario Trome, Mariella Zanetti se mostró sorprendida por las cosas que Mónica Cabrejos habla en TV: “Mónica me sorprende cada día más y por cada estupidez que dice en televisión. Es picona”, expresó.

Sin embargo, según Mariella Zanetti, este comportamiento en Mónica no es nada nuevo: “Mónica siempre fue así, envidiosa y perturbada. Con mucho odio, siempre destila veneno y es desleal en todo el sentido de la palabra. Es cuestión de revisar su pasado nada más”.

Mariella Zanetti aseguró que a Mónica no solo le falta humildad, sino que está amargada y que despotricó contra las amas de casa porque no conoce el trabajo de las mismas.

“Amargada es. Además, está muy equivocada y lo digo por su comentario hacia las mujeres amas de casa. Creo que Mónica no entiende ese aspecto de la vida porque no es mamá ni jamás fue esposa. No sabe lo que es ser ama de casa, lo sacrificado y la gran responsabilidad que se tiene, al ordenar y administrar un hogar. Al decir: ‘Era una simple ama de casa (por Melissa Klug)’, la hace una mujer que lee mucho, pero ignorante”, fue su contundente respuesta.

