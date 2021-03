Marina Mora, exreina de belleza y hoy exitosa empresaria, vive un momento especial. No solo el amor llegó a su puerta y alista boda para este año con el empresario Alejandro Valenzuela, también se siente renovada porque tras varios años de lucha con el sobre peso, ha bajando 20 kilos.

La cirugía bariátrica fue la elegida para lograr su objetivo, lucir bien y sobre todo prepararse para su mejor proyecto de vida: ser mamá.

“Yo siempre he llevado una alimentación saludable, desde hace muchos años por el tema de la prediabetes, y la decisión fue tomada principalmente por salud, más que por un tema estético. Estaba en un peso que era de una gordura que podría hacerme daño, eso realmente no es saludable ni positivo para nadie. Tomé la decisión de la manga gástrica porque también es parte de mi preparación para ser mamá”, dice Mora.

-¿Ahora te sientes mejor cuando te ves frente al espejo?

Nunca he tenido un conflicto con el tema de la autoestima, pero definitivamente verme hoy más delgada me gusta, me motiva, me agrada que la ropa me quede linda, y obviamente, todo se ha puesto en su sitio más de lo que ya estaba. Todavía no estoy en el peso ideal, pero tampoco pretendo tener la figura de cuando tenía veinte.

-¿Estabas cansada de los comentarios crueles sobre tu peso?

Te diré que últimamente ya no los recibía porque tampoco es que estaba en un peso demasiado alto, pero siempre hay gente maliciosa que solo piensa en burlarse y hacer daño. Si yo comparto mi experiencia es porque hay mucha gente que sufre con el tema de no poder bajar de peso por muchos motivos.

-¿Qué te sucedía a ti?

No es que comía mal, es que mi cuerpo quería estar en un peso y estaba estancado, entonces es ahí cuando se tiene que tomar decisiones un poco más radicales. Fui con un doctor especialista que me dio la razón por la cual no bajaba y me sometí a la cirugía bariátrica.

- No solo luces nueva figura también puedes presumir de estar enamorada.

Así es, y estoy muy contenta. Con Alejandro tenemos dos años juntos, me pidió matrimonio el año pasado pero no nos hemos podido casar por la situación que estamos viviendo, pero ya no queremos esperar más. Si esto no mejora, pronto haremos una boda muy íntima.

-¿Es el hombre que estabas buscando?

La verdad es que sí, es bueno, bello, inteligente, quiere lo mismo que yo, formar una familia, un hogar sólido para siempre, es una persona que no es banal. Es un ser humano muy lindo que me apoya en todo, me aconseja, está pendiente de mí no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional.

En el año 2003 funda su Escuela de Modelaje Marina Mora que sigue desarrollándose hasta hoy, y por la pandemia de manera virtual, ofreciendo diversos cursos, entre los que destacan maquillaje, etiqueta, entre otros.

