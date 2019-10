"No me importa si eres hombre, mujer, gay o transexual, lo que me importa es que mi equipo esté rodeado de gente profesionalmente buena”, responde ahora Marina Mora tras ser duramente criticada por sus comentarios sobre Ángela Ponce, la primera mujer transexual en participar del Miss Universo, y que se presentó en un concurso organizado por Jessica Newton.

Hace una semana, Marina Mora había sido consultada si en su concurso “Miss Teen” podría invitar a la modelo española, respondiendo lo siguiente: "En mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”.

Cabe mencionar que los polémicos comentarios de Marina Mora fueron aprovechados por Jessica Newton, quien dijo que la exreina de belleza le daba “mucha pena”

“Incluso con sus bromas un poco absurdas, a mí lo que me da es risa; risa de la manera tan suspicaz en que la cambiaron mis declaraciones para que ella generara empatía con la gente (...) jamás me he visto involucradas en un tema que me digan que soy homofóbica"; sostuvo.

“Si se se encuentran en un evento, ¿se saludan?”, le preguntó el periodista de Diario Ojo, Johnny Padilla

“Hace mucho que no hablo con ella, no me parece tener gente que se maneja como ella lo hace a mi alrededor (...) Si se da la oportunidad de saludar, no tengo problema, soy una persona que no le gusta el conflicto”, sentenció.

Aclara polémico comentario

En declaraciones a diario Ojo, la exmiss Perú indicó que si se animara a organizar un “concurso inclusivo”, sí tomaría en cuenta a las mujeres transgénero.

“Si yo haría un concurso realmente inclusivo, sería obviamente de adultas, y sí las tendría en mi concurso”; señaló de manera contundente.

En ese sentido, aclaró que cuando habló de que Ángela Ponce no tendría cabida en su concurso es porque "este concurso es de adolescentes, no hay una mujer transgénero que sea menor de edad”

“Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre, pero en mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”, agregó.