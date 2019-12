El piloto de auto y exchico reality, Mario Hart, intentó ‘hacerse el vivo’ con la juez de “El dúo perfecto”, Tilsa Lozano, recordándole el ampay difundido donde se le ve a la vengadora junto a Jackson Mora en un hotel del norte peruano.

Sin embargo, la modelo no se quedó callada y le recordó el ampay de hace unos años con Olinda Castañeda, motivo por el piloto terminó su relación con Leslie Shaw.

“Si me han visto por el Norte, yo no fui”, dijo el ex de Alejandra Baigorria, haciendo referencia a las fotos que se filtraron de la Tilsa con Jackson Mora en Tumbes.

La ex del ‘Loco’ Vargas arremetió de tal manera, que ‘El Chato’ se quedó sin palabras, ni reacción alguna.

“Un momentito. Tú has tropezado con la misma piedra, no te hagas. Yo tengo memoria y me acuerdo de dos añitos atrás”, le dijo la popular 'Tili’.

“Eso fue hace mucho tiempo. Tilsa tiene memoria selectiva”, solo atinó a decir Mario.

Por otro lado, la vengadora expresó que no tiene nada personal en contra del piloto, ya que todo es parte del ‘show’.

“Con Mario siempre nos bromeamos así, ya saben que esa es la dinámica, todo es un show” , indicó.

Sin embargo, cuando le preguntaron por el distanciamiento con Jackson Mora solo atinó a decir esto.

“Tilsa habla cuando quiere hablar, no cuando quieren que hable. Estoy muy tranquila”, confirmó.