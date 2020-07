Korina Rivadeneira sorprendió a propios y extraños al grabar a su esposo, Mario Hart, mientras este le hablaba a su pancita.

En el tierno video compartido por la venezolana, se escucha a Mario Hart diciéndole a su hija que debe aprender a dormir en las noches.

“Ya te he dicho que tienes que acostumbrarte a dormir de noche, porque sino no vas a estar jo** y jo** toda la noche”.

El ex chico reality, quien no sabía que era grabado por su esposa, continuó con su mensaje para la bebé: “Así que a estar hora se duerme: 12 de la noche, por lo menos, hasta las 7 de la mañana se duerme (...) Así que por favor, te me vas a tu cuarto a dormir”.

“No me la regañe”, dijo Korina Rivadeneira entre risas.

Cabe resaltar que Korina Rivadeneira ya tiene 7 meses de embarazo y daría a luz a la pequeña Lara en la primera semana de septiembre.

Mario Hart le habla a su bebé - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Andrea San Martín cambia régimen de visitas a los padres de sus hijas

Andrea San Martín revela cambios en régimen de visitas de los padres de sus hijas - ojo