Mario Hart: Mario Irivarren asegura que el piloto está arrepentido y dolido [VIDEO]

Mario Irivarren, compañero de Mario Hart en el reality de competencia Esto Es Guerra: El Origen de la Lucha y amigo desde las épocas de Combate, habló sobre la infidelidad del piloto automovilístico a la cantante Leslie Shaw.

El capitán de "Los Retadores", Mario Irivarren, aseguró haber visto muy mal a Mario Hart tras aceptar que fue infiel con la modelo Olinda Castañeda, hecho por el cual podría perder a Leslie Shaw. "He compartido muchos años con Mario Hart de amistad y de trabajo y nunca lo he visto como ayer (...) lo vi con un semblante diferente y me dijo que se sentía mal".

En ese sentido, Mario Irivarren aseguró que su amigo se encuentra arrepentido, pero que aprenderá de sus acciones porque es un ser humano como todos. "Está golpeado, arrepentido y sabe que se equivocó, al menos es consciente y como somos seres humanos en algún momento de nuestras vidas nos vamos a equivocar, pero así como nos equivocamos vamos a saber reconocerlo. Ok se equivocó y mañana la prensa hablará de otro tema y se olvidarán, pero el que no se va olvidar del tema es él".

Mario Irivarren evitó responder si confiaría en su pareja si es engañado y dijo que es un tema complicado. "Yo siempre creo que en temas de pareja, los terceros sobran, pero lo que pasa con ellos, queda entre ellos. Creo que ninguno de ellos debería entrar en detalles y él debe hacer sus disculpas publicas y punto", finalizó.

¿SE FUERON A UN HOTEL?

Un nuevo audio fue difundido en Amor, Amor, Amor, en donde el empresario que llevó a Olinda Castañeda, Claudia Ramirez y Xoana González a Trujillo habría asegurado que la primera modelo se habría ido a un hotel con el piloto Mario Hart.

En el audio se escucharía al empresario Paul Merino decirle a Xoana González: "No vayas a contar que Olinda se fue al telo con Hart". Ante esta acusación, él aseguró estar enterado del tema pero que no es su voz; sin embargo, Xoana González reveló que él se lo envió y que luego ella se lo derivó al productor de "Amor, Amor, Amor".

Paul Merino reafirmó que no es su voz y evitó dar mayores detalles: “No puedo asegurar eso, dejé a Claudia a las 5 en su hotel, a las 6 a Xoana en el aeropuerto y a Olinda la dejamos”.