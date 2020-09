Mario Hart estuvo de invitado en el programa “En Modo Espectáculo” y opinó sobre la última polémica de su excompañera de reality, Sheyla Rojas quien fue vinculada al futbolista Luis Advíncula.

Para Mario Hart, Sheyla Rojas proyectaría que no le importar mucho lo que hablen de ella, sin embargo, quizá en el fondo sí le afecte.

“Claramente a Sheyla le resbala lo que dicen de ella, osea puede generar polémica toda una semana, desaparecer de las redes y aparecer al día siguiente como si no pasara nada y sigue con su vida, pero no sé si interiormente le resbale tanto...yo creo que no. Hemos pasado por situaciones parecidas y aunque te muestres muy fresco y canchero, interiormente te afecta”, dijo Mario Hart en televisión.

Además, Mario Hart dijo que desafortunadamente se está generando un historial sobre Sheyla Rojas que se le hará difícil explicar a su hijo cuando crezca.

“Y sobretodo que se está generando un historial sobre ella que más adelante lo va poder ver Antonito, cuando crezca y será difícil de explicarle. Yo la conozco desde Combate, 2011-2013, muchos años”, agregó Mario Hart.

Mario Hart sobre Sheyla Rojas-ojo

