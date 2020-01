Mario Hart no dudó en responderle a Rodrigo González, luego de que este diera a entender un acercamiento entre Korina Rivadeneira y su expareja Gino Pesaressi.

“No lo sigo (en sus redes), ando desconectado. Nosotros no vemos televisión y andamos ocupados. En Twitter solo me informo de las noticias y no de la farándula”, señaló en un inicio el ex chico reality.

Consultado por la prensa si creen que “Peluchín” les tiene bronca, Hart dijo: “Nos ama (risas). No creo que nos tenga bronca, pero es un amor oculto, es un amor reprimido”, indicó.

- Korina, “Peluchín” insinuó que te viste a escondidas con tu ex, Gino Pesaressi… ¿Te incomodó?

“Ni lo vi. Nos enteramos porque nos comentaron terceras personas. Yo no hice nada malo y es una lástima que insinúen cosas cuando no existe nada”.

LE RESPONDE

Entretanto, Mario Hart dejó en claro que lo hecho por Rodrigo González no ha desestabilizado su matrimonio.

“Imagínate, si ahora ser infiel es ponerse el gorrito de alguien. Entonces, yo también sería infiel, aunque yo no me he puesto nada de mis ex. No puedes insinuar una infidelidad porque se puso un gorrito. Eso es una estupidez”, expresó.

Finalmente, la parejita dejó en claro que nada ni nadie podrá romper la armonía que ambos llevan.

“Entre nosotros hay mucha confianza. La gente inteligente sacará sus conclusiones. Esto no ha afectado nuestra relación”, sostuvo Rivadeneira. “A la gente que le gusta (ese tipo de contenido en redes) que lo siga y lo consuma”, refirió el piloto.

Recordemos que Mario Hart demandó en el 2018 a Rodrigo González por difamación tras hacer un comentario sobre su tan comentada boda en Huaral.

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo se burla de Karen