En esta coyuntura política, el exchico reality Mario Hart se pronunció sobre interés en participar de la arena política en las probables elecciones parlamentarias del 2020. Cabe mencionar que este 2 de octubre, fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establece el cierre del padrón electoral, con lo cual se inicia el proceso de elecciones parlamentarias fijadas para el 26 de enero del 2020.

“He sido tentado en diferentes oportunidades, no solo para el Congreso, para lanzarme como congresista, sino como regidor en algún momento (...) Me interesó en algún momento las propuestas que me hicieron de lo que podría yo llegar a hacer, enfocarme en el deporte, apoyar a los deportistas”, dijo durante una entrevista en ‘Enredados’ de Radio Capital.

LUEGO DELAPRIMERA ETAPA DOBLE LIMA HUANCAYO, LOS EQUIPOS DE LOS CORREDORES, REFACCIONARON SUS VEHICULOS EN ELESTADIO CASTILLA CON MIRAS A LA SEGUNDA ETAPA Abel Aguilar Zevallos

Y aunque ha sido tentado para participar en política, dijo que en este momento “no se siente preparado”, debido a que aún tiene la etiqueta de ‘exchico reality’ tras su paso por el programa “Esto es guerra”

“Por eso palabrita, ‘chico reality’, que nos tiene encasillados a muchas personas (...) Por ahora no (quiero participar en política), ahora estoy enfocado en sacar adelante mi música y así poder mantenerme fuera del espectáculo”, contó.

“Yo creo que por ahora no es el momento (postular a las elecciones), no me llama mucho la atención, no me siento preparado como para hacerme de un cargo político (...) lo que no quita que más adelante, a lo mejor, me pueda llamar la atención, y con la debida preparación... pueda tentarlo“, agregó

[PUEDES LEER] ¿Korina Rivadeneira embarazada? La esposa de Mario Hart se pronunció tras fotografías que supuestamente la delatarían