La famosa cantante nacional, Leslie Shaw, se presentó en el programa de Gisela Valcárcel, “El Dúo perfecto”, con el objetivo de cumplir un reto junto a todos los participantes.

Todo consistía en cantar junto a la intérprete de la “Faldita” para poder obtener puntos extras. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de muchos.

Todos los integrantes se pararon en el escenario, todos menos uno. Mario Hart brilló por su ausencia y dejó sin pareja a Michelle Soifer.

“O se está cambiando o ha ido a buscar Amy G, pero yo como vagón voy a poner el pecho”, dijo la ex de Erik Sabater, quien se mostró desconcertada por la ausencia de su compañero.

Sin embargo, cuando se le preguntó al piloto sobre este tema, solo atinó a responder:

"No para nada. Mis compañeros saben perfectamente lo profesional que soy y lo he venido demostrando desde siempre. No encontraba mi ropa, me habían puesto al fondo”, expresó la ex pareja de Leslie Shaw.

¿Será que el piloto habrá querido esquivar a la rubia?