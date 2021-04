Luego que “Esto es guerra” anunció que suspendió indefinidamente a Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Facundo González y Ximena Peralta, algunos de los ‘guerreros’ dieron su opinión al programa “América Espectáculos”.

“Son varias sensaciones, una de ellas es pena porque finalmente son compañeras, otra también es vergüenza, no sé, son varios sentimientos”, dijo Yaco Eskenazi.

Por su parte, Mario Hart afirmó que sus compañeros deben asumir sus errores: “Nadie está libre de cometer errores, errar es humano. Yo creo que todo error merece una sanción y es lo que se ha hecho el programa, lamentablemente sí se lo merecían”.

“Ojalá más adelante puedan tener una segunda oportunidad. Les he dado mi apoyo moral para que puedan pasar de esta situación, yo he pasado muchas veces por situaciones no sé si similares, pero he estado en algunas situaciones en el ojo de la tormenta y sé lo complicado que es, felizmente hace muchos años que estoy fuera de eso, pero sé cómo se siente y es en estos momentos en que los amigos hay que darle el apoyo a nuestros amigos”, explicó Mario Hart.

Por su parte, Alejandra Baigorria admitió que sus compañeros merecen un castigo por su comportamiento: “Toda acción tiene una consecuencia y uno tiene que asumir sus errores. O sea, cuando uno actúa mal lamentablemente hay un castigo de por medio, sobre todo cuando uno trabaja para alguien, no hay justificación, simplemente pedir disculpas y no volver a hacerlo”.

