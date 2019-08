Mario Hart fue entrevistado por Mónica Cabrejos en el programa ‘Al Diván’, donde habló sobre el escándalo que protagonizó Nicola Porcella con su expareja Angie Arizaga.

Durante la entrevista, Mario Hart reveló que se retiró definitivamente de los realities, pero que en el tiempo en que trabajaba en estos, era estereotipado por el comportamiento de sus otros compañeros.

En ese sentido, Mónica Cabrejos le preguntó sobre el caso Nicola Porcella y cómo afecta la imagen de los chicos reality.

“Hay cosas que no puedo controlar: yo no puedo hacer que la gente no me ponga en el mismo saco por alguna estupidez que hizo alguno", respondió Mario Hart.

A raíz de este comentario, Mario Hart lamentó que la “estupidez de uno" haga que todos los chicos reality sean tildados de agresivos.

”Entonces, todos pueden tener un comportamiento ejemplar, estar portándose bien y de repente uno hizo una estupidez y todos nuevamente caemos en el mismo saco de ‘los calabacitas’, de ‘los agresivos’”, sostuvo.