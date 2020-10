Mario Hart preocupó a todos sus seguidores al revelar en sus redes sociales que sufrió un aparatoso accidente mientras manejaba bicicleta en el distrito de Chorrillos. Y es que el exchico reality habría hecho uso de su celular mientras hacía deporte.

Según lo que relata el piloto en su cuenta oficial de Instagram, no se percató que un perro se le atravesó y para no atropellarlo hizo una maniobra que lo tumbó en la pista, causándole serias heridas en brazo, manos y abdomen.

“La moraleja del día: no se graba mientras se ‘cletea’. Por andar grabando la historia anterior se me cruzó un perro (enseña sus heridas). De sonso no más, no me caigo en el cerro y me caigo en la pista... Está empezando a doler”, comenzó contando.

En ese momento, un miembro del serenazgo de Chorrillos no dudó en auxiliar a Hart. “Aquí te vamos a limpiar Mario. Yo soy el paramédico del serenazgo de Chorrillos. Estamos para servirle a la comunidad”, comentó el ciudadano venezolano mientras curaba las heridas del excombatiente.

Finalmente, Mario Hart resaltó y agradeció la rápida respuesta de la autoridad frente al accidente que sufrió. “Ya curado quiero comentar un poco de esta experiencia, porque me ha parecido súper chévere la atención, el auxilio, fueron rasponcitos nada más, pero la disposición de colaborar de ayudar, ha sido muy chévere”, finalizó diciendo.

