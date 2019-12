Pone paños fríos a la situación. Mario Hart sorprendió al pronunciarse sobre la presunta infidelidad de su esposa, Korina Rivadeneira, con el modelo y ex chico reality Gino Pesaressi.

Al respecto de la fotografía que muestra a Korina utilizando el gorro de Gino –instantánea que luego borro de sus redes sociales-, el piloto decidió restarle importancia y dijo que coincidieron en el viaje solo de casualidad.

“Ella se fue a un evento, se fue a trabajar, y Gino también estaba en el evento, eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él, pero, ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto”, manifestó Hart.

“Yo confío en mi esposa, mi esposa puede ser amiga de quien quiera. Mientras ella no me demuestre que yo no tengo porqué confiar en ella, yo seguiré confiando en ella, por eso estoy casado con ella, no podría estar casado con una persona en la que no confío. Yo tengo una mentalidad bien sencilla: si me quieren, si me aman, me van a respetar. Yo vivo tranquilo, yo no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando”, añadió.

Por otro lado, también se refirió a su participación en la final de “El dúo perfecto” este sábado. Según dijo, él y Michelle Soifer tienen muchas posibilidades de “levantar la copa”.

“Llego a la final sin pasar por sentencia, llego con ganas de hacer una buena final. Esta semana hemos ensayado más que nunca, ha sido una semana estresante, pero espero que mañana sábado todo salga bien. Creo que Michelle y yo tenemos muchas posibilidades de levantar la copa”, dijo Hart.